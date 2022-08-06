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У Новій Каховці стався замах на високопоставленого колаборанта (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
У Новій Каховці стався замах на високопоставленого колаборанта (відео)
У Новій Каховці невідомі підстрелили колаборанта, який зайняв посаду в окупаційній адміністрації
фото: Facebook Віталія Гури

«Заступник голови адміністрації» міста Віталій Гура госпіталізований

На окупованій Херсонщині невідомі партизани стріляли у одного із головних колаборантів Нової Каховки Віталія Гуру. Про це повідомляє прокремлівське видання РІА «Новості».

Гура, який займає посаду «заступник голови місцевої адміністрації», після замаху опинився у лікарні. Джерело РІА «Новості» заявляє, що стан колаборанта – важкий.

Імовірно, у Віталія Гуру стріляли із пістолета Макарова. Замах стався у будинку, де перебував колаборант.

Нагадаємо, що до Москви у важкому стані відправили іншого високопоставленого колаборанта – «голову адміністрації Херсонської області» Володимира Сальда. За неофіційною інформацією від лікарів, Сальдо був отруєний.

Додамо, що у Новій Каховці у кінці липня завдяки діям українських військових було критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення для рашистів.

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Теги: Херсонщина колабораціонізм війна

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