Притула заявив, що ситуація з волонтерами в Україні критична

glavcom.ua
Фото: ФБ сторінка Сергія Притули

Притула: донати від фізосіб ідуть за мобілізованими – і цей тренд лише посилюватиметься

Закривати волонтерські збори стає дедалі важче, і надалі буде ще складніше – кошти від приватних донорів дедалі більше йдуть напряму до підрозділів, де служать рідні та знайомі, а не до розрізнених ініціатив. Про це написав у Facebook відомий волонтер і громадський діяч Сергій Притула, повідомляє «Главком».  

Що змінилося з донатами

За словами Притули, 2026 рік виявився особливо важким для волонтерського руху — важчим навіть за попередні два роки. Причина – структурна: донати від фізичних осіб дедалі більше йдуть не до фондів чи волонтерських ініціатив, а безпосередньо до підрозділів, де служать друзі, знайомі або родичі.

«Донати від фізосіб ідуть за мобілізованими. І з кожним місяцем кількість тих, хто донатить на потреби безпосередньо того підрозділу, де служить друг, знайомий, чоловік чи сестра – зростатиме», – пояснює Притула.

Великі фонди, на його думку, змогли компенсувати відтік приватних донорів за рахунок бізнесу. Але для невеликих волонтерів, які збирають через банку чи особисту картку, такий сценарій недоступний.  

Паралелі з 2016–2017 роками

Притула, який займається волонтерством з 2014 року, порівнює нинішню ситуацію зі схожою кризою після 2016-го. Тоді волонтерський рух теж почав «сплющуватись» — через нестачу коштів, втому й емоційне вигорання учасників. Причини були дещо іншими, але наслідки – подібними.

Попри те що держава і міжнародні партнери забезпечують армію значно краще, ніж у перші півтора-два роки після початку повномасштабного вторгнення, волонтери залишаються незамінними. Їхня перевага – у швидкості: рішення ухвалюються, закупівлі проводяться і логістика організовується набагато оперативніше, ніж державними каналами.

«Волонтерські ініціативи і далі є "пожежними бригадами" для підрозділів та ділянок фронту завдяки незрівняно швидшій логістиці, закупівлям і прийняттю рішень», – наголошує він. 

Єдиний вихід – об'єднання

Притула закликає волонтерів відкинути особисті образи й амбіції та об'єднуватися. На його думку, лише синергія зусиль дозволить зберегти масовість і спроможність руху.

«Розрізнені волонтерські ініціативи мають об'єднуватись. Розрізнені волонтерські ініціативи мають створювати спільноти! Тільки синергія зусиль зараз дозволить отримувати результат», – пише він.

Волонтер також наголошує, що особисті амбіції мають поступитися місцем «дорослій поведінці», яка реально допомагає захисникам: «Об'єднання = виживання!»

Нагадаємо, «Главком» нещодавно розповідав, як фонд «Надія» на постійній основі підтримує евакуаційні екіпажі місії «Параволан» – волонтери зустрічають транспорт із пораненими та передають необхідне обладнання для їхньої подальшої евакуації.

