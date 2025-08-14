Головна Країна Події в Україні
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Представництво у Дніпрі буде підпорядковуватися посольству країни в Києві
фото з відкритих джерел

Чехія відкрила дипломатичне представництво в Дніпрі

Глава Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський офіційно відкрив дипломатичне представництво країни в Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Яна Ліпавського.

За словами глави МЗС Чехії, представництво у Дніпрі буде підпорядковуватися посольству країни в Києві.

«Чехія не боїться Путіна. Ми є першою країною, яка має дипломатичне представництво на сході України», – заявив Ян Ліпавський.

Як повідомляли, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з робочим візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову МЗС Чехії.

«Я прибув у свою шосту поїздку до України з чітким посланням – Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором», – написав дипломат.

Раніше Ян Ліпавський зазначав, що «наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин». Він також висловив намір посилити просування чеських економічних інтересів, зокрема в «промисловому серці України» – місті Дніпро.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашем Пояром. Під час зустрічі ключову увагу приділили забезпеченню найнагальніших потреб українського війська, зокрема поставкам боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

«Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів», – зазначив міністр оборони. Сторони детально обговорили майбутні поставки, включаючи конкретні графіки та плани на поточний 2025 рік та на 2026 рік. Було підкреслено намір розвивати механізми Чеської ініціативи, щоб забезпечити українських воїнів необхідними снарядами.

