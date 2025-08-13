Головна Світ Політика
Китай припинив контакти з президентом Чехії через зустріч із Далай-ламою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Китай припинив контакти з президентом Чехії через зустріч із Далай-ламою
Канцелярія президента Чехії повідомила, що зустріч була приватною і не мала офіційного характеру
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив на офіційному брифінгу, що Пекін припиняє будь-яку взаємодію з президентом Чехії через зустріч з Далай-ламою

Китай припинив усі контакти з президентом Чехії Петром Павелом через його зустріч із Далай-ламою в Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ČTK.

12 серпня речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив на офіційному брифінгу, що Пекін припиняє будь-яку взаємодію з президентом Чехії через цю зустріч. За словами китайського дипломата, візит Павела до духовного лідера Тибету, який перебуває у вигнанні в Індії, є провокацією і серйозним порушенням політичних зобов’язань Чехії перед КНР. Він наголосив, що такі дії шкодять суверенітету та територіальній цілісності Китаю.

У зв’язку з цим Китай висловив серйозні протести чеській стороні та офіційно заявив про припинення контактів із президентом Чехії.

Канцелярія президента Чехії, у свою чергу, повідомила, що зустріч була приватною і не мала офіційного характеру.

Нагадаємо, що Далай-лама втік до Індії у 1959 році після невдалого тибетського повстання й заснував там уряд у вигнанні. Китай не визнає цей уряд і вважає Далай-ламу сепаратистом. Сам Далай-лама наголошує, що прагне більшої автономії Тибету та збереження тибетської культури і релігії.

Цей інцидент став черговим етапом загострення дипломатичних напружень між Китаєм і Чехією, які також ускладнилися після телефонної розмови Павела з президенткою Тайваню Цай Інвень у січні 2023 року.

Раніше ми писали, що уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціальну заяву Міністерства торгівлі КНР.

«Починаючи з 12 серпня 2025 року дія 24% тарифу на американські товари буде призупинена ще на 90 днів. При цьому решта 10% тарифу на ці товари продовжить стягуватися», – зазначається в заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав новий виконавчий наказ, який продовжує дію припинення тарифів на китайські товари ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа.

За словами президента, всі інші умови торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм залишаються незмінними.

Теги: Китай Чехія Петр Павел Далай-лама

