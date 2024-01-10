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Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки
Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади
фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошкоджена лінія електропередач

Російські загарбники 9 січня ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади. 

«Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач», – написав Лисак.

Ворожі дрони атакували Нікополь: влада повідомила про наслідки фото 1


Крім того, вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.  Загиблих і постраждалих немає, вказав Лисак. 

На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих ударів.

Триває 686-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби противника.

Теги: Дніпропетровщина безпілотник війна обстріл

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