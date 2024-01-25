Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)

Рятувальники ліквідували пожежу в будинку та складському приміщенні

У результаті ворожих ударів пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси

Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, ліквідовували наслідки ворожої дронової атаки на Одесу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Головне управління ДСНС в Одеській області показало відео, як рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків.

15 фото На весь екран



























фото: ДСНС

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.