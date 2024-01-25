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Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)
Рятувальники ліквідували пожежу в будинку та складському приміщенні
фото: ДСНС

У результаті ворожих ударів пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси

Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, ліквідовували наслідки ворожої дронової атаки на Одесу.

Головне управління ДСНС в Одеській області показало відео, як рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків.

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фото: ДСНС

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги: Одеса безпілотник окупанти війна ДСНС рятувальники

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