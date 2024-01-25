Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)
У результаті ворожих ударів пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси
Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, ліквідовували наслідки ворожої дронової атаки на Одесу.
Головне управління ДСНС в Одеській області показало відео, як рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.
Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків.
За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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