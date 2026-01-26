Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 26 січня 2026 року

Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях

Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії

Унаслідок нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Про це повідомляє перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, інформує «Главком».

Водночас у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

«Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Через несприятливі погодні умови знеструмленні населенні пункти у Київській та Тернопільській областях, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній», – наголошує Міненерго.

Нагадаємо, ситуацію в енергосистемі Київської області після останнього ворожого обстрілу вдалося стабілізувати, що дозволяє повернутися до планових обмежень споживання.

