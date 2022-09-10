Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Руїни Донецького аеропорту українські військові залишили 21 січня 2015 року
фото: скріншот із відео

ЗСУ перебувають на околицях Донецька

Українські захисники 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт. На Сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

Про те, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт, повідомляє також народний депутат Олексій Гончаренко.

Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ фото 1

«Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає», – пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Читайте також:

Теги: росія окупанти ЗСУ війна аеропорт Донецьк Україна контрнаступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Село Озерне Лиманської громади звільнене від окупантів 
ЗСУ просунулися на Донеччині і звільнили ще один населений пункт 
8 вересня, 15:39
Наші бійці діквідували вже майже 52 тис. загарбників
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22
Бронемашина окупантів більше не буде їздити по українській землі 
ЗСУ на Донеччині знищили сучасний бронеавтомобіль росгвардії РФ (відео)
6 вересня, 18:53

Події в Україні

Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Російські війська потрапили в котел в Ізюмі – журналіст
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Заступник Єрмака: Ми робимо все, щоб показового суду над азовцями не відбулось
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ
Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу
Атака на Харків: стали відомі деталі обстрілу
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
125K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
48K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
41K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
37K
Українські війська взяли Ізюм
34K
Москва згоріла у «Харківському котлі»

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Сьогодні, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту