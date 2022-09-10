Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

ЗСУ перебувають на околицях Донецька

Українські захисники 10 вересня, ймовірно, зайшли в Донецький аеропорт. На Сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

Про те, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт, повідомляє також народний депутат Олексій Гончаренко.

«Збройні Сили, ймовірно, сьогодні увійшли до будівлі Донецького аеропорту, це сталося приблизно о 15:30. Першу інформацію дав 24 канал. Мої джерела обережно кажуть, офіційного підтвердження поки немає», – пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше Міністерство оборони країни–загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор. Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.