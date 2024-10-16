Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання
Найближчий місяць влада проводитиме аудит підприємств, які забронювали працівників від мобілізації
ілюстрація: Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Проблеми з бронюванням спричинять кризу на продовольчому ринку України – Forbes

Рішення уряду про призупинення бронювання дестабілізує роботу українського бізнесу. Наслідки цього рішення будуть серйозні – йдеться про втрати бюджету, ослаблення економіки та кризу на продовольчому ринку. Про це йдеться у дослідженні Forbes, який зібрав коментарі представників українського бізнесу та промислових асоціацій. 

«Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) кажуть, що рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависають» у відповідних органах». Про схожі проблеми Forbes розповіли ще пʼять компаній та одне обʼєднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу», – пише видання.

Причина – аудит підприємств, які вже мають бронювання. Його ініціювало Міністерство оборони. Рішення щодо визнання підприємства критичним видають усі міністерства та та обласні військові адміністрації. Але всі ці органи зараз не приймають рішення про критичність підприємств: цю інформацію Forbes підтвердили співрозмовники в Офісі президента та уряді. У Міноборони тим часом від коментарів відмовилися.

«Бізнес занепокоєний відсутністю зрозумілої комунікації з боку уряду. «Надання статусу критичності призупинено, але нормального роз’яснення досі не було», – кажуть в пресслужбі «Асоціації ритейлерів України». Асоціація направила звернення до Кабміну щодо потенційних корупційних ризиків та можливих зловживань, а також повідомила про загрозу продовольчій безпеці країни», – підкреслили у Forbes.

Також у компаніях скаржаться на ігнорування окремими місцевими ТЦК постанови Кабміну №516 — про автоматичне подовження на три місяці відстрочок від мобілізації, які були актуальні на 7 травня цього року. В найгіршому випадку може це закінчитися мобілізацією критично важливих для виробництва працівників, вказує видання.

«Найбільше бізнес занепокоєний потенційними змінами до процедури бронювання. Після питання безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим для бізнесу, – розповіли Forbes у «Інтерпайп». – Будь-які зміни в цьому процесі не можуть не хвилювати та чим вони частіші, тим більше непрогнозованості для роботи бізнесу».

До того ж, якщо уряд піде на зменшення критеріїв для бронювання співробітників або зменшить відсоток тих хто може під нього підпадати, це вплине на виробничий процес та професії, які є виключно чоловічими.

«Подальша мобілізація спеціалістів високого рівня рано чи пізно призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги Силам оборони», – резюмували у виданні.

Читайте також:

Теги: бюджет Міноборони бізнес військові мобілізація аудит Forbes бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Федієнко вважає, що з усіх мобілізованих зі зброєю в руках воює лише 15%
Нардеп розповів, скільки відсотків мобілізованих потрапляють на передову
14 жовтня, 12:02
Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня
Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild
13 жовтня, 10:36
Вірогідним супротивником ЗСУ, згідно доктрини, була зовсім не Росія
Герой України розповів, із ким ЗСУ готувалися воювати до 2014 року
13 жовтня, 08:58
4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина начальника обласного Пенсійного фонду викрили на незаконному збагачені
Скільки корупціонерів у МСЕК отримали тюремні строки: статистика
8 жовтня, 19:48
Українські військові на Донбасі застосовують тактику відступу
Українські військові на Донбасі застосовують тактику відступу
5 жовтня, 23:23
ЦАХАЛ веде наземну операцію на півдні Лівану
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли», багато з них командири
5 жовтня, 15:52
Звіт ISW щодо боїв на російсько-українському фронті
Наступ ворога на Торецьк та Покровськ і успіх ЗСУ на Курщині – звіт ISW
30 вересня, 06:07
Буданов «засвітився» у супермаркеті
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
30 вересня, 02:42
Українських військових утримували понад два роки у полоні
Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри
17 вересня, 12:59

Бізнес

Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання
Forbes оцінив наслідки зупинки бронювання
Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку
Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»
«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців
«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
39K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua