У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси

Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста

Протягом вихідних 28-29 вересня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

28 вересня (субота) ярмарки триватимуть у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянський район – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи

Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

29 вересня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд. Минулого тижня українські тепличні комбінати були готові відвантажувати огірки за ціною 45-60 грн/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.