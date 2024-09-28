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У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
28-29 вересня у Києві пройдуть ярмарки
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста 

Протягом вихідних 28-29 вересня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

28 вересня (субота) ярмарки триватимуть у: 

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянський район – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи
  • Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

29 вересня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд. Минулого тижня українські тепличні комбінати були готові відвантажувати огірки за ціною 45-60 грн/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

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Теги: ринок укриття продукти

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