У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста
Протягом вихідних 28-29 вересня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
28 вересня (субота) ярмарки триватимуть у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянський район – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи
- Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
29 вересня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд. Минулого тижня українські тепличні комбінати були готові відвантажувати огірки за ціною 45-60 грн/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.
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