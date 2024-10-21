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На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний багі «Варан» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний багі «Варан» (фото)
Український багі «Варан»
фото: Міноборони України

Новий транспортний засіб призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо

Міноборони кодифікувало та допустило до постачання український багі «Варан». Транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо. Про це повідомило Міноборони.

Багі «Варан» спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична п’ятиступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

«Варан» проєктував інженер, який має багаторічний досвід із ремонту й експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, із високою прохідністю.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску «Варан» розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.

Нагадаємо, що від початку року кодифіковані та допущені до експлуатації в Силах оборони України понад 140 безпілотних авіаційних комплексів і 33 наземні роботизовані комплекси вітчизняного виробництва.

Теги: зброя озброєння транспорт ЗСУ Міноборони

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