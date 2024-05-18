Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися

Аби записатися через електронну чергу, необхідно лише надати свої дані та телефон

Тестування поки відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького

Міністерство оборони розпочало тестування свого нового сервісу – електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба відомства.

Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік можна переглянути тут, а вже невдовзі Міноборони обіцяє під'єднати більше.

Записатися до е-черги можна так:

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Введіть персональні дані для запису. Підтвердьте номер телефону. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.