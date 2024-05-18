Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися
Аби записатися через електронну чергу, необхідно лише надати свої дані та телефон
фото з відкритих джерел

Тестування поки відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького

Міністерство оборони розпочало тестування свого нового сервісу – електронної черги до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба відомства.

Попередній запис уже можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Повний перелік можна переглянути тут, а вже невдовзі Міноборони обіцяє під'єднати більше.

Записатися до е-черги можна так:

  1. Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем актуальної реєстрації.
  2. Введіть персональні дані для запису.
  3. Підтвердьте номер телефону.
  4. Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн. 

Як відомо, завтра, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. 

Читайте також:

Теги: застосунок Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення
Начальник ТЦК у Каневі прийшов на знайомство з депутатами і роздав їм повістки (відео)
Вчора, 19:13
Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Вчора, 22:59
Правоохоронні органи були оперативно проінформовані про інцидент
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК
Сьогодні, 17:22

Події в Україні

Джемілєв розповів, що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії
Джемілєв розповів, що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії
Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП
Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП
Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару
Росіяни атакували Харків «оновленим» КАбом: наслідки удару
Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися
Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК: як записатися
Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно піти у військкомат після 18 травня
Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно піти у військкомат після 18 травня
Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ
Прикордонники у Вовчанську відбили атаку диверсантів, що вдавали підрозділ ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
23K
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
22K
Світло буде! Але за новою ціною
18K
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
12K
85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві
7876
Сигнали, які можуть вказувати про наближення мирних переговорів

Новини

Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Сьогодні, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua