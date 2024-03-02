Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони випробовує «плавальні бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони випробовує «плавальні бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ
При контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний
фото: mil.gov.ua

Головне завдання броні – уберегти життя військовослужбовців на воді

Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

«До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головне завдання – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців», – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко. 

Новий «плавальний» модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», – додав Половенко.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.

Як повідомлялося, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Читайте також: Окупанти крадуть у себе ж тепловізори та відправляють додому (аудіо)
Теги: окупанти Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє з трьох підозрюваних вже перебувають під вартою за підозрою у скоєнні інших злочинів
Неякісні бронежилети та російський слід. Експосадовці Міноборони отримали нові підозри
8 сiчня, 10:38
«Жіночий» варіант бронежилета для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для українських захисниць (фото)
27 грудня, 2023, 18:17
На боках бронежилета є демпферні вставки, яких немає у чоловічих моделях «броні»
Міноборони тестує нові моделі жіночих бронежилетів: у чому особливість
14 жовтня, 2023, 13:46

Події в Україні

Вибух у Єкатеринбурзі: розвідка повідомила, хто може бути причетний до інциденту
Вибух у Єкатеринбурзі: розвідка повідомила, хто може бути причетний до інциденту
ЗСУ назвали небезпечну зброю, завдяки якій окупанти просунулись на фронті
ЗСУ назвали небезпечну зброю, завдяки якій окупанти просунулись на фронті
РФ продовжує звозити найманців з Куби та Нігерії на окуповані території
РФ продовжує звозити найманців з Куби та Нігерії на окуповані території
Міноборони випробовує «плавальні бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ
Міноборони випробовує «плавальні бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ
Повітряні сили збили поблизу Маріуполя Су-34: з’явилося відео
Повітряні сили збили поблизу Маріуполя Су-34: з’явилося відео
Христо Грозєв розповів про агентів ФСБ серед українських політиків
Христо Грозєв розповів про агентів ФСБ серед українських політиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
37K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
13K
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
9214
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
5806
КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії – ЗМІ
5097
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки

Новини

У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Сьогодні, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua