Міноборони випробовує «плавальні бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ

При контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний

Головне завдання броні – уберегти життя військовослужбовців на воді

Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Зазначається, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

«До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головне завдання – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців», – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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Новий «плавальний» модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

«Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», – додав Половенко.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.

Як повідомлялося, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.