У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму, – Міноборони

Нова форма дозволяє жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 см та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Зазначається, що моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

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«До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби», – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, присутня під час видачі форми.

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Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64 Фото: Міноборони

Окрім того, участь у події взяли Віцеспікерка та депутатка Верховної Ради Олена Кондратюк, Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко, Ivanna Klympush-Tsintsadze, Марина Бардіна, Марія Іонова, інші депутати, зокрема з міжфракційного об’єднання «Рівні можливості», та представники громадських організацій.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів. 50 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу. У серпні Міноборони офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ