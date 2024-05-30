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В Україні оголошена повітряна тривога

Катерина Іванова
glavcom.ua
В Україні оголошена повітряна тривога
фото: Главком

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 03:30 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога фото 1
фото: alerts.in.ua

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: озброєння тривога

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