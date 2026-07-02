Минулої доби росіяни завдали понад 900 ударів по Запоріжжю: наслідки

Внаслідок російської агресії на Запоріжжі постраждали цивільні

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 903 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє людей, пише «Главком».

За інформацією обласної влади, дві ракети окупанти випустили по Запоріжжю. Крім того, армія РФ завдала 16 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Новояковлівці, Григорівці, Любицькому, Верхній Терсі, Червоній Криниці, Сонячному, Мирівці, Данилівці та Новоселівці.

Наймасовішими стали атаки безпілотниками – загалом зафіксовано 652 удари дронами різних типів, переважно FPV. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Степногірськ, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Гуляйпільське та інші.

Також російські війська двічі обстріляли територію області з реактивних систем залпового вогню, а ще 231 раз застосували артилерію по прифронтових громадах.

Унаслідок ворожих обстрілів надійшло 116 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo.