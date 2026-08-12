Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Симчишин повідомив, що внаслідок вибухів пошкоджень зазнали 326 будинків
фото: Oleksandr Symchyshyn/Facebook

Розмір виплат становитиме від 5 тис. до 100 тис. грн

Мешканці Хмельницького, чиє майно зазнало пошкоджень внаслідок вибухів на місцевому полігоні, отримають грошову компенсацію з міського бюджету. Про це повідомив міський голова міста Олександр Симчишин, передає «Главком».

За даними Симчишина, розмір виплат становитиме від 5 тис. до 100 тис. грн залежно від ступеня руйнувань.

Загалом унаслідок надзвичайної події, яка сталася 31 липня, пошкоджень зазнали 326 будинків. Постраждалим родинам уже надають першочергову допомогу для проведення ремонтних робіт.

«Ми обстежили будинки, які постраждали, і вже допомагаємо будівельними матеріалами. У нас є програма допомоги, вона буде різною для всіх», – зазначив мер Хмельницького.

Фахівці міських служб продовжують фіксувати збитки та оформлювати необхідні документи для виплати матеріальної допомоги постраждалим містянам.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів на військовому полігоні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили масовану нічну атаку на інфраструктуру ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз». 

Під ударом опинилися одразу 7 активів на сході країни, які забезпечують видобуток нафти та газу. Внаслідок ворожих влучань зруйновано критично важливе обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. На щастя, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

Теги: Хмельницький вибух компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі працівники заводу з виробництва боєприпасів EMCO Ltd. були евакуйовані
Болгарія: на заводі з виготовлення боєприпасів сталися вибухи
10 серпня, 14:11
Село Крокмаз, поблизу якого виявили уламки бойового безпілотника
У Молдові прогримів вибух, поліція знайшла уламки бойового дрона
9 серпня, 15:07
Вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві стався 1 серпня
Вибух у ресторані Москви: померла ще одна родичка генерала Чайка
8 серпня, 23:00
До пошукових робіт залучені вівчарки
Вибухи на полігоні у Хмельницькому 31 липня: тривають пошукові роботи (фото)
6 серпня, 19:36
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
Розмова Зеленського і Венса, детонація боєприпасів у Хмельницькому. Головне за 31 липня 2026
31 липня, 21:24
Наслідки вибухів у Хмельницькому
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькому: є постраждалі військові
31 липня, 17:40
Після запуску двигуна стався вибух
Вибух автомобіля в Одесі. Поліція повідомила перші подробиці
28 липня, 10:43
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
25 липня, 01:29
Головне за ніч 14 липня
Пожежі у Києві, детонація складу окупантів та атака хуситів: головне за ніч 14 липня
14 липня, 05:50

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua