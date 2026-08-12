Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію

Розмір виплат становитиме від 5 тис. до 100 тис. грн

Мешканці Хмельницького, чиє майно зазнало пошкоджень внаслідок вибухів на місцевому полігоні, отримають грошову компенсацію з міського бюджету. Про це повідомив міський голова міста Олександр Симчишин, передає «Главком».

За даними Симчишина, розмір виплат становитиме від 5 тис. до 100 тис. грн залежно від ступеня руйнувань.

Загалом унаслідок надзвичайної події, яка сталася 31 липня, пошкоджень зазнали 326 будинків. Постраждалим родинам уже надають першочергову допомогу для проведення ремонтних робіт.

«Ми обстежили будинки, які постраждали, і вже допомагаємо будівельними матеріалами. У нас є програма допомоги, вона буде різною для всіх», – зазначив мер Хмельницького.

Фахівці міських служб продовжують фіксувати збитки та оформлювати необхідні документи для виплати матеріальної допомоги постраждалим містянам.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів на військовому полігоні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили масовану нічну атаку на інфраструктуру ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз».

Під ударом опинилися одразу 7 активів на сході країни, які забезпечують видобуток нафти та газу. Внаслідок ворожих влучань зруйновано критично важливе обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. На щастя, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.