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Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
БпЛА атакували Крим
фото з відкритих джерел

Вибухи чули у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі

У ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на OSINT-канал «Кримський вітер».

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

Пізніше вибухи та активну роботу протиповітряної оборони окупантів чули в районі військових аеродромів «Бельбек» і «Кача», а також поблизу Балаклавської ТЕС, яка є одним із ключових об'єктів енергосистеми півострова.

Унаслідок ударів знеструмлення зафіксували у Сімферополі, Саках, Євпаторії, Миколаївці, Береговому, Піщаному та Угловому, а в Севастополі розпочалися серйозні перебої зі світлом.

«У різних районах Криму вмикається та вимикається світло, повідомляють підписники. Система розбалансувалася», – зазначив моніторинговий паблік.

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Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 на початку серпня провели операцію в тимчасово окупованому Криму.

Під час операції було уражено дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антену управління безпілотниками «Оріон».

Як відомо, угруповання Сил безпілотних систем уразили базу ФСБ «Беня House» на Херсонщині та 10 енерговузлів на окупованих територіях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним Мадяр.

За словами військового, протягом 48 год. в оперативній глибині противника уражено 102 ворожих цілі.

До слова, у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.

Теги: Крим вибух окуповані території

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