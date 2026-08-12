Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля

РФ може посилити ракетний терор та розширити удари по критичній інфраструктурі України

Російська Федерація посилює ракетні удари по великих українських містах, активно збільшує виробництво далекобійної зброї та поповнює лави своїх військ солдатами з Північної Кореї. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Як повідомляє видання, такі дії свідчать про те, що Москва, ймовірно, планує нову, більш інтенсивну фазу війни чи масштабну ескалацію. Експерти наголошують, що Кремль шукає шляхи для реалізації своїх військових цілей, зокрема захоплення всієї території Донбасу.

Аналітики пропонують кілька варіантів подальшого розвитку подій, які варіюються від вкрай малоймовірних – наприклад, застосування тактичної ядерної зброї – до вимушеної непопулярної мобілізації сотень тисяч росіян. Співробітниця аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Емілі Ферріс зазначила, що хоча РФ безсумнівно готується до загострення, це не гарантує автоматичного посилення наступу найближчим часом.

«Чи здатна на це Росія? Звичайно. Все залежить від того, чи вважатиме РФ, що може досягти конкретної мети, а саме захопити весь Донбас», – наголосила Емілі Ферріс.

Найбільш вірогідним сценарієм експерти називають суттєве посилення ракетного терору та розширення ударів по критичній інфраструктурі України. Росія робить ставку на балістичні та гіперзвукові ракети, які українським силам ППО найважче перехоплювати в умовах нинішнього дефіциту засобів протиповітряної оборони.

Окрім нарощування власного оборонного виробництва, Москва активно залучає допомогу Пхеньяна, який передав не лише артилерійські снаряди та балістичні ракети, а й військові контингенти чисельністю до 50 тис. осіб. Натомість Північна Корея отримує реальний бойовий досвід, допомогу у ядерній програмі та гуманітарні ресурси.

Водночас ключовим фактором для проведення нового масштабного наступу залишається проблема людських ресурсів. Якщо залучення північнокорейців допомагає частково перекривати високі втрати, то для суттєвого просування Кремлю може знадобитися чергова хвиля мобілізації всередині РФ. Проте оголошення призову сотень тисяч росіян стане чітким сигналом критичного тиску війни на російську систему та несе серйозні внутрішньополітичні ризики для Володимира Путіна.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, назвав п'ять умов, за яких, на його думку, може завершитися війна Росії проти України.

Свій пост командувач почав з особистих роздумів про життя, яке, за його словами, «складається з дрібниць та деталей», а суть ховається в нюансах. За словами Бровді, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися. Втім, він наголосив на важливому нюансі: нинішня війна – перша в новітній історії, де українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.