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Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Атаки на паливну інфраструктуру Запоріжжя останніми днями стали систематичними
фото: Запорізька ОВА

Федоров: вночі під ударом опинилися підприємство, АЗС і житловий квартал

Російські безпілотники вночі атакували Запоріжжя – ворог влучив по промисловому підприємству, автозаправній станції та житловому будинку, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Спочатку очільник ОВА повідомив про одного постраждалого чоловіка внаслідок удару по житловому будинку, а згодом кількість постраждалих зросла до двох.

Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла фото 1
фото: Запорізька ОВА

«Вже двоє поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», – написав Федоров.

Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла фото 2

Унаслідок удару по багатоповерхівці вибито вікна, пошкоджено балкони, знищено кілька автівок. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла фото 3

Пожежі на АЗС та підприємстві

Ще до повідомлення про постраждалих Федоров писав, що через атаку безпілотника на території одного з промислових підприємств Запоріжжя виникла пожежа – попередньо без жертв. Згодом ворог завдав ще одного удару по автозаправній станції в обласному центрі: там також спалахнула пожежа й сталися руйнування.

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фото: Запорізька ОВА

Атаки на паливну інфраструктуру Запоріжжя останніми днями стали систематичними – про подібний удар по АЗС міста повідомлялося 25 червня, а раніше, 21 червня, внаслідок такого ж удару постраждала одна людина.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські безпілотники вдарили по Запоріжжю двічі: тоді пошкодили приватний будинок, постраждали двоє людей.

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Теги: Запоріжжя пожежа окупанти будинок ворог

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