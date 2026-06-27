Ворог вдарив по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Федоров: вночі під ударом опинилися підприємство, АЗС і житловий квартал

Російські безпілотники вночі атакували Запоріжжя – ворог влучив по промисловому підприємству, автозаправній станції та житловому будинку, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Спочатку очільник ОВА повідомив про одного постраждалого чоловіка внаслідок удару по житловому будинку, а згодом кількість постраждалих зросла до двох.

фото: Запорізька ОВА

«Вже двоє поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», – написав Федоров.

Унаслідок удару по багатоповерхівці вибито вікна, пошкоджено балкони, знищено кілька автівок. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пожежі на АЗС та підприємстві

Ще до повідомлення про постраждалих Федоров писав, що через атаку безпілотника на території одного з промислових підприємств Запоріжжя виникла пожежа – попередньо без жертв. Згодом ворог завдав ще одного удару по автозаправній станції в обласному центрі: там також спалахнула пожежа й сталися руйнування.

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фото: Запорізька ОВА

Атаки на паливну інфраструктуру Запоріжжя останніми днями стали систематичними – про подібний удар по АЗС міста повідомлялося 25 червня, а раніше, 21 червня, внаслідок такого ж удару постраждала одна людина.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня російські безпілотники вдарили по Запоріжжю двічі: тоді пошкодили приватний будинок, постраждали двоє людей.