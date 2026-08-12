Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 12 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 серпня 2026 року

Росія атакувала Запоріжжя та Одесу, в окупованому Криму пролунали вибухи, в РФ у Новоросійську атаковано порт.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 серпня.

Удар по Запоріжжю

Пошкоджений «Епіцентр» фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджень зазнав приватний житловий будинок: у будівлі вибито вікна, потрощено ворота та паркан, а також виникло займання, яке рятувальники вже успішно ліквідували.

Атака на Одесу

Пошкоджена квартира в Одесі фото: Одеська МВА

У ніч на 12 серпня в Одесі внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухом пошкоджено квартиру, розташовану на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та травмованих.

Вибухи у Новоросійську

Новоросійськ потрапив під атаку фото: соціальні мережі

У ніч проти 12 серпня російський порт Новоросійськ опинився під масованою атакою безпілотників.

Росіяни писали про атаку безпілотниками та ракетами. За непідтвердженими даними, ціллю атаки є зрив планів окупантів щодо можливого масованого пуску крилатих ракет з кораблів-носіїв у районі Новоросійська, про ризик якого аналітики та військовослужбовці попереджали останніми днями.

Окупований Крим потрапив під атаку БпЛА

БпЛА атакували Крим фото з відкритих джерел

У ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників.

Серія вибухів лунала у різних куточках півострова, а в низці населених пунктів після влучань зникло електропостачання. Атака почалася ще увечері 11 серпня. Місцеві жителі фіксували рух дронів і гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі.

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