Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні

Росія щотижня випускає по Україні більше ракет, ніж Київ отримує від партнерів за місяці

Європейські країни напружено шукають ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні, яка прагне посилити протиракетний захист перед очікуваними зимовими атаками Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Київ потребує сотень систем та ракет типу PAC-2 і PAC-3 для захисту від російської балістики, однак союзники стикаються з критичним вичерпанням власних запасів. За даними Міноборони України, у липні силам ППО вдалося збити лише 29 зі 195 випущених балістичних ракет, тоді як Росія щотижня застосовує більше снарядів, ніж Україна отримує від партнерів за кілька місяців. Для розв'язання проблеми Київ розробляє власний перехоплювач «Фрейя», однак ця розробка потребує часу та суттєвих інвестицій, що робить критичною негайну зовнішню підтримку.

«Один із пріоритетних напрямків – це Patriot – PAC-3 або PAC-2. Перше рішення – це купівля або отримання з арсеналів ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2», – заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Ключовим фактором у постачанні залишається позиція США та президента Дональда Трампа, оскільки саме в Сполучених Штатах виробляється більшість ракет PAC-3. Хоча раніше Трамп припускав можливість надання Україні ліцензії на виробництво цих ракет, пізніше він відмовився від цієї ідеї, пославшись на складність передачі технологій та вичерпання американських запасів через війну проти Ірану. На запитання щодо прохань про додаткову допомогу Трамп зазначив, що США самі потребують ракет, що перемикає основний тягар допомоги на європейські країни.

Головні донори України в Європі вже наближаються до вимушених лімітів, намагаючись зберегти мінімально необхідний рівень власної безпеки. Німеччина, яка вже передала кілька систем Patriot, наголошує на досягненні меж своїх можливостей. Високопосадовець Міноборони Німеччини Юрген Шредль зауважив, що країна повинна забезпечити і власний захист, а міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік закликав усі країни континенту активізуватися. Політичний тиск зростає на країни Південної та Східної Європи, зокрема Польщу, Іспанію та Грецію. Зокрема, передача Польщею кількох ракет викликала гостру критику з боку місцевої опозиції.

У зв'язку з дефіцитом засобів ППО Україна розглядає можливість застосування більш агресивної тактики ураження російських пускових установок ще до моментів запусків. Водночас українські дипломати продовжують складати списки наявних у союзників ракет та вести переговори щодо їх купівлі або обміну.

«Ми буквально боремося за кожну ракету», – підкреслив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як відомо, президент США Дональд Трамп змінив позицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot через побоювання, що критично важлива американська технологія може потрапити до рук Росії.

Раніше американський президент подавав передачу Україні секретних креслень найсучаснішої американської ракети як доволі просту справу. Під час саміту НАТО в Анкарі в липні Трамп заявив президенту України Володимиру Зеленському про готовність Вашингтона надати відповідний дозвіл.

Також американські компанії Lockheed Martin і Raytheon не поспішають передавати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, побоюючись, що українські підприємства зможуть виготовляти їх дешевше та швидше, ніж у США.

За інформацією The Atlantic, офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій та передачі інтелектуальної власності. Однак, як зазначає видання з посиланням на джерело в Конгресі США, головна проблема – можливість того, що Україна вдосконалить Patriot і налагодить його масштабне виробництво за значно нижчою собівартістю, ніж у Сполучених Штатах.