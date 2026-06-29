РФ вдруге за день атакувала Запорізьку облдержадміністрацію

Іван Федоров показав наслідки удару по адміністративній будівлі

Російські загарбники вже вдруге за день вдарили безпілотником по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Запорізької ОДА Івана Федорова.

За словами очільника регіону, минулося без постраждалих.

«Ворог завдав повторний удар по Запорізькій ОДА. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні Федорова.

Нагадаємо, раніше, ввечері 29 червня, російські війська завдали першого удару безпілотником по будівлі Запорізької обласної державної адміністрації. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

Як повідомлялося, 29 червня російські війська здійснили серію атак безпілотниками по Запоріжжю. Зокрема, FPV-дрон влучив у маршрутне таксі з пасажирами в одному з районів міста. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак згодом у кареті швидкої допомоги померла важкопоранена жінка. Таким чином кількість жертв зросла до трьох.

Крім того, пізніше російський безпілотник вибухнув поблизу автобуса. За даними Запорізької ОВА, сім людей, у тому числі дві дитини, постраждали.