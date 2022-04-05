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    Події в Україні

    Мінус три танки і паливозаправник: десантники знищили ворожу техніку

    ЗСУ знищили військову техніку ворога - Мінус три танки і паливозаправник: десантники знищили ворожу техніку
    ЗСУ знищили військову техніку ворога
    фото: Міноборони

    Підрозділи Десантно-штурмових військ прожовують успішно знищувати військову техніку та живу силу окупантів

    Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили три танки та паливозаправник російських терористичних військ. Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ в Телеграмі.

    «В одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна». Також ЗСУ збили дві російські ракети на Полтавщині.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Мінус три танки і паливозаправник: десантники знищили ворожу техніку