Мінус три танки і паливозаправник: десантники знищили ворожу техніку
Підрозділи Десантно-штурмових військ прожовують успішно знищувати військову техніку та живу силу окупантів
Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили три танки та паливозаправник російських терористичних військ. Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ в Телеграмі.
«В одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна». Також ЗСУ збили дві російські ракети на Полтавщині.