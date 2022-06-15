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    Події в Україні

    Місцева влада попереджає жителів деяких міст про ймовірні ракетні удари

    ОВА закликає мешканців реагувати на звуки сирен - Місцева влада попереджає жителів деяких міст про ймовірні ракетні удари
    ОВА закликає мешканців реагувати на звуки сирен
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій

    Російські війська можуть завдати ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

    «За даними департаменту, сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій», – йдеться в повідомленні.

    Мешканців закликали реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці.

    Нагадаємо, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Місцева влада попереджає жителів деяких міст про ймовірні ракетні удари