Місцева влада попереджає жителів деяких міст про ймовірні ракетні удари
Сьогодні є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій
Російські війська можуть завдати ракетних ударів по Харкову та Лозовій. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.
«За даними департаменту, сьогодні, 15 червня, є вірогідність нанесення ракетних ударів по Харкову та Лозовій», – йдеться в повідомленні.
Мешканців закликали реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів, а також обмежити перебування на вулиці.
Нагадаємо, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.
11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.
Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.
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