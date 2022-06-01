Міжнародні партнери передали для Лисичанська сучасну систему очищення води

Жителі Луганщини тепер зможуть швидко отримати якісну питну воду

До Лисичанська доставили сучасну систему очищення води. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в Telegram.

«Після того, як орки зруйнували потужності водоканалів на території Луганщини, область залишилася без централізованого водопостачання. Аби наші люди могли швидко отримати якісну питну воду, наші міжнародні партнери надали нам сучасну систему очищення, вона вже в Лисичанську, і тепер ми зможемо знезаражувати одразу великий об’єм води», – написав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що у одному з районів Лисичанська поліцейські поховали у братській могилі 150 людей.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія вже окупувала 95% Луганської області.

Нагадаємо, що Українська армія відкинула окупантів від трасиЛисичанськ-Бахмут. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть.

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