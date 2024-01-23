Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу

Питання, що випливають з принципів множинного громадянства, будуть розглядатись на рівні МЗС

«Закон про громадянство неможливо приймати без врегулювання багатьох питань суспільного життя»

Законопроєкт про множинне громадянство, який вніс вчора президент України Володимир Зеленський, визначає загальні правила отримання громадянства України і водночас залишає право громадянина мати іноземне громадянство. Про це повідомила Глава Державної міграційної служби Наталія Науменко в етері телемарафону.

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За її словами, є загальні принципи оподаткування та проходження військової служби, які також закладені у міжнародних угодах. Сфери, що ідуть після отримання громадянства, зокрема соціальна, медична, економічна, питання військової служби, регулюються іншими законами.

«Тому ми говоримо, що закон про громадянство неможливо приймати без врегулювання багатьох питань суспільного життя. Вони визначатимуться іншими законопроєктами. Тому ми говоримо про пакетне прийняття законодавства, що буде регулювати сферу громадянства та інші аспекти», – наголосила вона.

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Як зазначила Науменко, майже всі цивілізовані країни, зокрема члени ЄС та НАТО, мають у національному законодавстві такі принципи.

«Україна не обов’язково має укласти двосторонні угоди з іншими країнами, щоб запровадити принципи множинного громадянства. Європейська конвенція про громадянство визначає загальні принципи стосовно громадян інших держав», – відзначила глава Держміграційної служби.

Водночас конвенція залишає право за іншими країнами визначати, чи буде держава визнавати інше громадянство.

Науменко додала, що інші питання, що випливають з принципів множинного громадянства, будуть розглядатись на рівні МЗС.

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Множинне громадянство та мобілізація

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону пояснив, що разі ухвалення парламентом законопроєкту про множинне громадянство, його не можна буде використовувати для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в умовах воєнного стану.

За його словами, такі варіанти чітко відпрацьовані законодавчими органами, тому за кожним українцем із множинним громадянством залишаються не лише права, а й конституційні обов’язки: захист Вітчизни, сплата податків тощо.

Що пропонує законопроєкт

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні внесе до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє запровадити інститут множинного громадянства. Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня Соборності.

Згодом на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту. Згідно з ним, законопроєкт пропонує: