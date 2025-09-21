Головна Країна Події в Україні
Москва перевіряє межі терпіння НАТО повітряними провокаціями – ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Москва перевіряє межі терпіння НАТО повітряними провокаціями – ISW
Уламки російських дронів, що були виявлені у країнах НАТО
колаж: Мілітарний

Аналітики ISW вважають, що Росія свідомо перевіряє реакцію НАТО

Росія активізує свої провокаційні дії щодо НАТО, використовуючи порушення повітряного простору союзників для перевірки їхньої готовності та рішучості. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

19 вересня польська прикордонна служба повідомила, що два російські винищувачі на низькій висоті пролетіли над нафтовою платформою Lotos Petrobaltic у Балтійському морі. Це стало прямим порушенням зони безпеки об’єкта, який належить державній енергетичній компанії Orlen Petrobaltic – єдиній морській нафтовій платформі Польщі.

Речниця прикордонної служби Катержина Пшибиш підкреслила, що платформа розташована у виключній економічній зоні Польщі, що підтверджується також відкритими системами відстеження військової активності.

Наразі невідомо, чи цей інцидент пов’язаний із польотом трьох російських МіГ-31, які того ж дня порушили повітряний простір Естонії, чи йдеться про окрему операцію.

Російське Міноборони заперечило порушення, заявивши, що літаки здійснювали «плановий рейс» з аеродрому в Карелії до Калінінградської області у рамках міжнародного права.

Аналітики ISW вважають, що Росія свідомо перевіряє реакцію НАТО за допомогою подібних інцидентів. Мета – зібрати дані про заходи реагування альянсу та рівень політичної волі, аби використати цю інформацію у потенційних конфліктах проти країн НАТО.

Зауважимо, що через наліт російських БпЛА Польща та Румунія планують використовувати турецьку систему повітряного спостереження MEROPS. Навчання з управління цією системою, планують організувати за підтримки України.

