Військові оточили будинок під Києвом, де стався інцидент із нацгвардійцями

Будинок є військовим об’єктом, а всередині перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії

До місця події прибули військовослужбовці після повідомлень про людей із тяжкими травмами всередині будівлі

У Петропавлівській Борщагівці Київської області військові оточили будинок, де раніше стався інцидент за участю військовослужбовців Національної гвардії України. Відповідні кадри опубліковано в мережі, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно військових біля будівлі. Інших подробиць щодо їхнього прибуття та мети перебування на місці наразі не повідомляють. Проте, очевидці повідомляють, що військові намагаються стабілізувати ситуацію, утворивши кордон.

Військові прибули на місце інциденту фото: кадр з відео

Військові прибули на місце після того, як декілька учасників простесту намагалися лабити ворота на території будинку.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці набув розголосу після появи в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання людей у будинку. Згодом жінка, яка вийшла з будівлі, заявила, що всередині можуть перебувати 25–30 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також повідомлялося про госпіталізацію кількох людей.

Раніше в поліції Київської області заявляли, що будинок є військовим об’єктом, а всередині перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Правоохоронці спростовували інформацію про загиблих і незаконне утримання людей.

Обставини події та причини прибуття військових до будинку потребують офіційного уточнення.