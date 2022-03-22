За фото переміщення українських військ тепер світить до 12 років тюрми

Рада криміналізує несанкціоновану публікацію інформації про переміщення та розташування Збройних сил України

Сьогодні, 22 березня, Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді криміналізувати несанкціоновану публікацію інформації про переміщення та розташування Збройних сил України чи інших військових формувань України, а також про направлення та переміщення міжнародної військової допомоги. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов.

Для блогерів розповсюдження такої інформації передбачатиме від 5 до 8 років позбавлення волі.

Для організованої групи або з корисливих мотивів - від 8 до 12 років позбавлення волі.

Крім того, Раді пропонують встановити сувору відповідальність за особисте збагачення за рахунок гуманітарної допомоги.

Також планується вдосконалити та посилити кримінальну відповідальність за кіберзлочини в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 20 березня в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових біля торгового центру.



