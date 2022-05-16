На «Азовсталі» військові перебувають цілими сім'ями

Російські окупанти продовжують обстрілювати з важкого озброєння захисників «Азовсталі». Так гинуть молоді українські сім’ї. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він зазначив, що на заводі військові перебувають цілими сім’ями. «Вони разом захищають, разом підтримують один одного і разом, на жаль, гинуть. Світ має зробити все для того, щоб врятувати наших героїв», – сказав мер.

Бойченко повідомив, на «Азовсталі» вже загинуло 15 молодих жінок – військових, медичних працівників. Це трагедія для всього українського народу. Це кращі з нас, справжні герої. Ми маємо зробити все для їх порятунку. У минулу суботу депутати Маріупольської міської ради звернулися до МЗС України з проханням задіяти всі міжнародні інструменти для порятунку українських захисників та проведення операції extraction. Будемо боротися за життя наших військових, як і вони борються за наше місто», – заявив мер Маріуполя.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.

За даними Міноборони, російський диктатор Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі.

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