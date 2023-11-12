НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові
Внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили
Вибух, який чули жителі Харкова, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий. Про це «Суспільне Харків» повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, вибух пролунав близько 9:00. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.
«Пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють», – розповів він.
Як додав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.
У пресслужбі патрульної поліції у Харківській області попередили про тимчасово обмежений рух на вулиці Полтавський.
«Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський - шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій», – ідеться у повідомленні.
Правоохоронці наголошують, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.
Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові. Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.
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