НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові

Патрульні одними з перших прибули на місце пригоди

Внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили

Вибух, який чули жителі Харкова, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий. Про це «Суспільне Харків» повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, вибух пролунав близько 9:00. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.

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«Пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють», – розповів він.

Як додав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.

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У пресслужбі патрульної поліції у Харківській області попередили про тимчасово обмежений рух на вулиці Полтавський.

«Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський - шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові. Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.