Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові

Надія Карбунар
glavcom.ua
НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові
Патрульні одними з перших прибули на місце пригоди
фото: Патрульна поліція Харківської області/Telegram

Внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили

Вибух, який чули жителі Харкова, стався на території автозаправки неподалік Південного вокзалу. Є постраждалий. Про це «Суспільне Харків» повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, вибух пролунав близько 9:00. За попередньою інформацією, там спалахнуло авто.

«Пожежу загасили протягом десяти хвилин. Перекинутися на обладнання заправки вогонь не встиг. Причини займання зараз встановлюють», – розповів він.

НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові фото 1

Як додав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок інциденту травмувався чоловік, його ушпиталили.

У пресслужбі патрульної поліції у Харківській області попередили про тимчасово обмежений рух на вулиці Полтавський.

НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові фото 2

«Через вибух на АЗК тимчасово обмежено рух на вулиці Полтавський - шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надають допомогу потерпілим на місцях, забезпечують безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснюють охорону місця подій», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові фото 3

Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, вранці пролунав потужний вибух у Харкові. Повітряна тривога у місті та області не оголошувалася. Вибух не пов'язаний із ворожою атакою, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Куп'янську сталися пожежі
На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)
Вчора, 09:44
Населений пункт Тополі, в якому прикордонники підняли український прапор, розташований приблизно за 2 кілометри від лінії зіткнення
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
Вчора, 20:21
У результаті обстрілів військовослужбовцями РФ мирних громад пошкоджено будинки та господарчі споруди
Більш як 90 вибухів на Чернігівщині та підрив вантажівки на Харківщині: ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:24

Події в Україні

НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові
НА АЗС спалахнуло авто: стали відомі подробиці вибуху у Харкові
Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував
Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував
Погана погода вплине на роботу авіації: Повітряні сили пояснили, як саме
Погана погода вплине на роботу авіації: Повітряні сили пояснили, як саме
Більш як 90 вибухів на Чернігівщині та підрив вантажівки на Харківщині: ситуація в регіонах
Більш як 90 вибухів на Чернігівщині та підрив вантажівки на Харківщині: ситуація в регіонах
У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася
У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася
Окупанти зруйнували обласну бібліотеку в Херсоні
Окупанти зруйнували обласну бібліотеку в Херсоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
33K
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
12K
Українцям надійде третя платіжка за газ: за що доведеться розрахуватися додатково
6377
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
3998
Окупанти під час обстрілу пошкодили електропідстанцію і газопровід
3621
Алла Пугачова уперше від початку війни в Україні висловила свою позицію

Новини

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Вчора, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
10 листопада, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту