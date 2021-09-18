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    У Києві чоловік на візку підрізає авто та створює аварійні ситуації

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    Чоловік ігнорує правила дорожнього руху - У Києві чоловік на візку підрізає авто та створює аварійні ситуації
    Чоловік ігнорує правила дорожнього руху
    Скріншот із відео Dash Cam UA

    Киянин на електровізку для людей з інвалідністю провокує небезпечні ситуації на дорогах

    У Києві чоловік на електровізку для людей з інвалідністю виїхав на дорогу, підрізав машину та ледь не створив аварію. Подію зафіксував відеореєстратор іншого киянина. Відео опублікували на сторінці Dash Cam UA у Facebook, де його можна переглянути.

    На ньому видно, що чоловік рухається зі швидкістю близько 15 км/год, підрізає легкову машину та їде на червоне світло. Інцидент відбувся на перехресті між Харківським шосе та Брацлавською вулицею.

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    Судячи з коментарів у соціальних мережах, це не перший небезпечний заїзд цього пана.

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    Як зауважили користувачі соцмережі, чоловіка також бачили недалеко від станції метро Академмістечко та в Оболонському районі столиці.

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    Теги: Київ метро Facebook чоловік
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    У Києві чоловік на візку підрізає авто та створює аварійні ситуації