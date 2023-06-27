На Черкащині сталася масштабна автокатастрофа: є загиблі та поранені (фото)

У ДТП на Черкащині загинули четверо людей

Водій легкової автівки врізався у припаркований на узбіччі мікроавтобус

Учора, 26 червня, у Черкаській області на трасі «Стрий-Ізварино» сталася масшатбна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої четверо осіб загинули, ще шестеро – поранені. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначається, автокатастрофа сталася поблизу села Бабанка за участю мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля Renault.

Рятувальники деблокували з понівеченого авто чотирьох загиблих та одного постраждалого.

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«Унаслідок ДТП загинуло чотири особи. П'ятеро осіб, троє з них неповнолітніх дівчат віком 11, 15, 16 років та водія автомобіля Volkswagen з різними ступененями тяжкості доставлено до лікарні», – додала пресслужба обласної поліції.

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ДТП на Черкащині забрала життя чотирьох людей фото: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, 39-річний водій автомобіля Volkswagen в'їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль Renault, біля якого був 54-річний водій.

Керманича Volkswagen затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водія легковика вже затримали, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

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Нагадаємо, що на Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини. За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля перебував правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив дівчат зі святкування випускного й посадив у легковик сімох випускників, чим порушив правила безпеки.

Крім того, у Кременчуці на Полтавщині водій у стані наркотичного сп`яніння збив на пішохідному переході на смерть 15 та 21-річного юнаків.