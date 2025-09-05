Головна Країна Події в Україні
Росіяни запустили фейк про знищення пункту запуску БпЛА на Чернігівщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Центр протидії дезінформації

На відео, яке поширили самі росіяни, немає ні БпЛА, ні місць їхнього запуску

Російське Міноборони заявило про знищення пункту запуску БпЛА ЗСУ на Чернігівщині. Центр протидії дезінформації спростовує це повідомлення, передає «Главком».

Повідомляється, що Міноборони РФ заявило, що ударом «Іскандера» нібито було знищено техніку та підрозділи українських військових, які начебто готували запуск ударних безпілотників у Чернігівській області. 

«Насправді це чергова злочинна спроба ворога виправдати власний терор. На відео, яке поширили самі росіяни, немає ні БпЛА, ні місць їхнього запуску, а також жодної військової техніки», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Чернігівської МВА Дмитра Брижинського повідомив, що на Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. 

Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. 

Згодом Данська рада у справах біженців (DRC) підтвердила загибель працівників через російський удар по ділянці, де проводилося гуманітарне розмінування на Чернігівщині.

«З глибоким сумом Данська рада у справах біженців в Україні (DRC) підтверджує, що сьогодні одна з наших ділянок, де проводилося гуманітарне розмінування була вражена ракетою. В результаті атаки загинули двоє колег, а ще вісім отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

