На Чернігівщині пошкоджено енергооб'єкт: близько 150 тис. абонентів знеструмлено

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація

У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, 25 березня в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Водночас споживачів «Укренерго» закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.