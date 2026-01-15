Головна Країна Політика
Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото з відкритих джерел

Депутати розглянули поправку до законопроєкту про скасування відстрочки для студентів 25+

Верховна Рада провела розгляд законопроєкту щодо скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком понад 25 років. Депутати не підтримали це рішення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає «Главком».

За словами Олексія Гончаренка, під час засідання було збито правку, тому відстрочка для студентів залишається чинною.

Наразі у парламенті розглядають законопроєкт 13574. «Якщо є якісь проблеми в університетах і є, хто там не вчиться – то розбирайтесь з університетами, розбирайтесь з порушниками. А не усіх прирівнювати до порушників автоматично», – додав нардеп.

Нагадаємо, що напередодні у Верховній Раді готували зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.  Голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої, професійної передвищої освіти в середньому навчалися близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже у 8,5 разу більше – близько 250 тисяч осіб.

Раніше «Главком» писав про те, що В Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. Річ у тім, що Міністерство освіти та Верховна Рада обмежили вступ до закладів вищої освіти, тому майбутні студенти старшого віку потрапляють частіше саме до коледжів. Очільник Державної служби якості освіти заявив, що всього було відраховано близько 50 000 студентів.

Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів
