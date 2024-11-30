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Росіяни атакували Дніпропетровщину: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі (оновлено)
Вибух пролунав увечері 30 листопада у Дніпровському районі, що охоплює центральну частину Дніпропетровської області
фото: ДСНС України/Telegram

Серед постраждалих – одна дитина

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули троє людей. Відомо також про 19 постраждалих, серед них 11-річний хлопчик.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибух пролунав увечері 30 листопада у Дніпровському районі, що охоплює центральну частину Дніпропетровської області.

Станом на 19:50 відомо про трьох загиблих та 21 пораненого. Серед постраждалих – одна дитина. Це 11-річний хлопчик, якого шпиталізували в стані середньої тяжкості. Вісьмох людей доправили до лікарні у важкому стані. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи. 

За інформацією Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь.

Оновлено о 20:10. Президент Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих. Він зазначив, що росіяни вдарили по житловому будинку та магазину у селищі Царичанка.

Оновлено о 20:30. Рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 кв.м. Сталося займання двоповерхової будівлі. Також ворожа атака спричинила дві пожежі у житловому секторі. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 29 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Росіяни атакували Дніпропетровщину: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі (оновлено) фото 1

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

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Теги: росія війна рятувальники Дніпропетровщина магазин дитина ракетна атака

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