Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
Унаслідок атаки без світла залишилися 19 населених пунктів
Російські війська атакували Новоукраїнський район Кіровоградської області. Без світла залишилися 19 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
«Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв», – зазначив очільник ОВА.
За словами рятувальників, на місцях ударів виникли пожежі на кількох локаціях. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляла, що у Кіровоградській, Харківській та Сумській областях ускладнено рух потягів через масовані обстріли. В результаті обстрілу Кіровоградщини вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура.
До слова, російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого є поранений.
