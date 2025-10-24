Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
Ворожий обстріл припав на Новоукраїнський район Кіровоградської області
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок атаки без світла залишилися 19 населених пунктів

Російські війська атакували Новоукраїнський район Кіровоградської області. Без світла залишилися 19 населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

«Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району. Попередньо – без жертв», – зазначив очільник ОВА.

Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини фото 1
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини фото 2
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини фото 3
Рятувальники ліквідують наслідки пожежі
Рятувальники ліквідують наслідки пожежі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами рятувальників, на місцях ударів виникли пожежі на кількох локаціях. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляла, що у Кіровоградській, Харківській та Сумській областях ускладнено рух потягів через масовані обстріли. В результаті обстрілу Кіровоградщини вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура.

До слова, російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого є поранений.

Читайте також:

Теги: обстріл Кіровоградщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
1 жовтня, 22:59
Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
2 жовтня, 01:26
Ворог активно використовував комбіновані засоби ураження по Сумському, Шосткинському та Конотопському районах
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей
5 жовтня, 11:37
Дрони атакували Харків
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
5 жовтня, 23:57
У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку на Україну
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
10 жовтня, 09:17
За словами Сергія Сухомлина, виконання робіт з облаштування захисту на підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98%
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
16 жовтня, 17:21
Дрон пошкодив будівлю дошкільного закладу освіти
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
22 жовтня, 11:38
Григорій Решетнік зустрів кохану людину під час навчання у виші
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
10 жовтня, 16:26
У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 09:20

Події в Україні

Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2025
DeepState: Ситуація в районі Лиману ускладнюється
DeepState: Ситуація в районі Лиману ускладнюється

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua