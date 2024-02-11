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На Дніпропетровщині спалахнула пожежа через атаку дронів, є поранений (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Дніпропетровщині спалахнула пожежа через атаку дронів, є поранений (фото)
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
фото: Микола Лукашук/Telegram

39-річний житель Дніпровського району отримав неважкі травми

Уночі 11 лютого два ворожі «Шахеди» збили українські сили протиповітряної оборони над Дніпропетровською областю. Через падіння уламків сталася пожежа, постраждав чоловік. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За словами посадовця, над Дніпровським районом захисники збили два безпілотники.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
фото: Микола Лукашук/Telegram

«Через падіння уламків сталася пожежа. Постраждав 39-річний чоловік, але все добре, поранення не важкі, лікуватиметься вдома», – написав Лукашук.

Також він розповів, що за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольщину. Випустили близько десятка снарядів. Били по Мирівській та Марганецькій громадам.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
фото: Микола Лукашук/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину
фото: Микола Лукашук/Telegram

В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід та паркани. Обійшлося без постраждалих. В інших громадах області ніч минула спокійно.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них.

Як повідомлялося, в ніч на 11 лютого в Київській області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники на Київщині збили всі ворожі цілі.

Крім того, ввечері 10 лютого російські окупанти теж запустили «Шахеди». У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно. Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті під час повітряної тривоги сталася пожежа на одному з обʼєктів. Згодом він додав, що пожежа спалахнула на відкритій території. Минулося без постраждалих.

Теги: пожежа Дніпропетровщина безпілотник поранення

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