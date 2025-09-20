Атака на Дніпро: збільшилася кількість постраждалих

Наразі усі екстрені служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки обстрілу

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 осіб

Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровську область у Дніпрі зросла кількість постраждалих – до 26 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, 14 людей перебувають у лікарні, решта отримуватимуть допомогу вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік з опіками 70% тіла, за його життя борються медики.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Наразі усі екстрені служби працюють на місці, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

Як відомо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів оновлену інформацію про ворожий обстріл Дніпропетровщини. Цієї ночі окупанти обстріляли регіон дронами та ракетами, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Повідомляється, що у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.