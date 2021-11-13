Дніпропетровщина попрощалася із воїном, який помер, доправляючи додому тіло загиблого героя

Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту «Евакуація 200», який займається перевезенням загиблих бійців

Геннадію Писаренку стало зле, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину

У Дніпрі попрощалися із молодшим сержантом пошукової групи «Евакуація 200» Цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Геннадієм Писаренком. Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпропетровської обласної ради.

Чоловік помер, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину – він транспортував тіло загиблого бійця окремої механізованої бригади імені короля Данила Віталія Павлиська.

Як розповіла радниця голови облради Тетяна Губа, це сталося 9 листопада. Геннадій Писаренко зупинив автомобіль на заправці в районі міста Пирятин Полтавської області через різке погіршення самопочуття. Там же, на заправці, чоловік помер.

За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

«Це дуже психологічно складна робота – повертати загиблих Героїв додому. Вічна пам‘ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині й побратимам», – сказала Тетяна Губа.

В останню путь його провели рідні, побратими, колеги та друзі. Поховали молодшого сержанта на Краснопільському цвинтарі.

Водій Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ «Евакуація 200», який займається перевезенням загиблих бійців.

Нагадаємо, що на Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська.

Також у ніч на 10 листопада на Донеччині раптово помер 34-річний воїн. Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.

Крім того, кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя.

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