Дніпропетровщина попрощалася із воїном, який помер, доправляючи додому тіло загиблого героя
Геннадію Писаренку стало зле, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину
У Дніпрі попрощалися із молодшим сержантом пошукової групи «Евакуація 200» Цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Геннадієм Писаренком. Про це йдеться в повідомленні на сайті Дніпропетровської обласної ради.
Чоловік помер, коли їхав із зони бойових дій на Донбасі на Львівщину – він транспортував тіло загиблого бійця окремої механізованої бригади імені короля Данила Віталія Павлиська.
Як розповіла радниця голови облради Тетяна Губа, це сталося 9 листопада. Геннадій Писаренко зупинив автомобіль на заправці в районі міста Пирятин Полтавської області через різке погіршення самопочуття. Там же, на заправці, чоловік помер.
За попередньою інформацією, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
«Це дуже психологічно складна робота – повертати загиблих Героїв додому. Вічна пам‘ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині й побратимам», – сказала Тетяна Губа.
В останню путь його провели рідні, побратими, колеги та друзі. Поховали молодшого сержанта на Краснопільському цвинтарі.
Водій Геннадій Писаренко був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ «Евакуація 200», який займається перевезенням загиблих бійців.
Нагадаємо, що на Львівщині навколішках зустріли загиблого героя Віталія Павлиська.
Також у ніч на 10 листопада на Донеччині раптово помер 34-річний воїн. Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії.
Крім того, кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.
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