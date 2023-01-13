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На Донеччині окупанти міняють форму на цивільний спецодяг: що відомо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині окупанти міняють форму на цивільний спецодяг: що відомо
Окупанти готують провокації
фото ілюстративне

РФ замовила спецодяг для одного із підрозділів загарбників

На Донеччині ворог з певною метою намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами «Роснефть» та «Електросталь» для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області.

Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захоплених територій. Так, на Херсонщині загарбники здійснюють побудинкові обходи людей, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою. До того ж, окупантів турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу.

В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.

Як повідомлялося раніше, для введення українських військових в оману російські загарбники використовують форму ЗСУ.

Генштаб спрогнозував, чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: росія окупанти війна Україна

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