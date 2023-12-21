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Такого не було майже 70 років: Канада зафіксувала демографічний рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Такого не було майже 70 років: Канада зафіксувала демографічний рекорд
Кількість мешканців у Канаді зростає
фото із відкритих джерел

У Канаді встановлено новий рекорд з приросту населення

 

У третьому кварталі населення Канади зросло більш ніж на 430 тис. людей, що стало найшвидшим темпом зростання населення за квартал із 1957 року. Статистичне управління Канади опублікувало оцінку чисельності населення на 1 жовтня, згідно з якою кількість жителів країни перевищила 40,5 млн осіб.

За даними відомства, приріст населення за перші дев'ять місяців 2023 року вже перевищив загальний приріст за будь-який інший повний рік, включаючи рекорд, встановлений у 2022 році.

Цьому сприяла міжнародна міграція, зокрема близько 313 тис. тимчасових мешканців, які прибули до країни з липня до вересня.

За даними StatCan, ці громадяни, які не є постійними жителями, були переважно володарями дозволів на роботу та навчання, а також меншою мірою претендентами на отримання статусу біженця.

До слова, українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим. Про це пише Bloomberg. Працівник Українсько-канадської соціальної служби Торонто Андрій Зав'ялов розповів, що знає щонайменше 15 українців, які повернулися на Батьківщину з початку війни. Причини виїзду різні, але найчастіше українці скаржаться на великі витрати.

За даними дослідницької компанії Urbanation, середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11% до рекордних 2149 канадських доларів (56,6 тис. грн). Середня ціна оренди житла в Торонто – 2614 канадських доларів (68,8 тис. грн). Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків. Інші витрати також зростають. У вересні ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу – на 7,5%.

Раніше стало відомо, що Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні. Про це заявив віцепрем’єр-міністр національної оборони (МНО) Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який провів у Варшаві свою першу міжнародну зустріч як міністр зі своїм канадським колегою Біллом Блером, пише міноборони Польщі. Польський міністр зауважив, що у розмові його канадський колега наголосив, що 85% канадського суспільства підтримує дії уряду щодо допомоги Україні. Відтак Оттава має значний суспільний мандат на допомогу Києву і співпрацю у цьому контексті з Варшавою.

Польський урядовець повідомив, що з канадським міністром узгоджено питання подальшої співпраці у сфері оборони, обміну досвідом і допомоги Україні.

Читайте також: Канада взялась регулювати основну проблему біженців
Теги: Торонто Канада українці рекорд чоловік населення біженці

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