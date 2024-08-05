Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці
Партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через два райони Донецька
Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».
Зазначається, що партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово окупованого Донецька.
Агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію у тимчасово окупованій Макіївці pic.twitter.com/D0Yu5QbKGI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024
«Шлях у бік Торецька і Прогреса слугує для росіян логістичним хабом для підвозу боєприпасів, військової техніки та особового складу», – додали партизани.
Нагадаємо, у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України.
Раніше партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї.
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