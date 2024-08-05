Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці

Партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через два райони Донецька

Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».

Зазначається, що партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово окупованого Донецька.

«Шлях у бік Торецька і Прогреса слугує для росіян логістичним хабом для підвозу боєприпасів, військової техніки та особового складу», – додали партизани.

Нагадаємо, у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України.

Раніше партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї.