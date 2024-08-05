Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці
Партизани провели диверсію у Макіївці
фото: Атеш/Telegram

Партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через два райони Донецька

 

Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.
Про це повідомляє кримсько-татарський рух опору «Атеш».

Зазначається, що партизан підпалив релейну шафу на залізниці, яка простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони тимчасово окупованого Донецька.

«Шлях у бік Торецька і Прогреса слугує для росіян логістичним хабом для підвозу боєприпасів, військової техніки та особового складу», – додали партизани.

Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці фото 1
фото: Атеш/Telegram

Нагадаємо, у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України. 

Раніше партизани підірвали залізницю, якою окупанти доставляли снаряди з Північної Кореї

Теги: партизани Атеш Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку завдяки нестачі української живої сили
Аналітики назвали причини просування росіян на Донеччині
2 серпня, 07:17
Гвардія Махна, Чорна сотня
Махно і мобілізація. Як армія Махна набирала рекрутів і поповнювала запаси
25 липня, 15:15
3,5 тис. залишаються у Торецьку
Росія знищила 70% міста Торецьк
24 липня, 16:28
З Торецької громади евакуюють людей
Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
23 липня, 15:23
Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини
СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля
23 липня, 14:45
Росіяни просунулися на 200 метрів на південний захід від Нью-Йорка
Росіяни з новими силами штурмують Торецьк: ситуація на фронті
14 липня, 13:20
Російські війська обстрілюють Часів Яр з усього наявного у них озброєння
Стало відомо, чому з Часового Яру від початку тижня не евакуювали жодного місцевого
7 липня, 09:08
Ворог вивозить українське зерно
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
7 липня, 08:17
Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків
Окупанти скинули авіабомби на Селидове: є загиблі і поранені
5 липня, 23:47

Події в Україні

ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині – DeepState
ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині – DeepState
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці
Партизани здійснили диверсію на залізниці у Макіївці
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2024 року
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16
NYT: Цьогоріч Україна зможе задіяти не більше десяти винищувачів F-16
Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри
Скільки білорусів воюють на боці України: оприлюднені цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
18K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
14K
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
11K
Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
8956
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8510
Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня

Новини

Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua