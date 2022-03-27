На Харківщині за добу загинули 10 цивільних, з них одна дитина

На Харківщині за добу загинуло 10 мирних жителів,

Загалом від початку війни в області загинуло 346 цивільних осіб

На Харківщині за останню добу станом на 18:00 27 березня загинуло 10 мирних жителів, з них одна дитина. Таку інфографіку поширив у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Загалом від початку війни Росії проти України в області загинуло 346 цивільних осіб, 16 з яких – діти.

10 березня російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та заблокований обласний центр.

Також рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами.

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