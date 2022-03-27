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    Події в Україні

    На Харківщині за добу загинули 10 цивільних, з них одна дитина

    На Харківщині за добу загинуло 10 мирних жителів, - На Харківщині за добу загинули 10 цивільних, з них одна дитина
    На Харківщині за добу загинуло 10 мирних жителів,
    фото з відкритих джерел

    Загалом від початку війни в області загинуло 346 цивільних осіб

    На Харківщині за останню добу станом на 18:00 27 березня загинуло 10 мирних жителів, з них одна дитина. Таку інфографіку поширив у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

    Загалом від початку війни Росії проти України в області загинуло 346 цивільних осіб, 16 з яких – діти.

    10 березня російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.

    Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та заблокований обласний центр.

    Також рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ діти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині за добу загинули 10 цивільних, з них одна дитина