На Харківщині за добу загинули 10 цивільних, з них одна дитина
Загалом від початку війни в області загинуло 346 цивільних осіб
На Харківщині за останню добу станом на 18:00 27 березня загинуло 10 мирних жителів, з них одна дитина. Таку інфографіку поширив у Facebook начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Загалом від початку війни Росії проти України в області загинуло 346 цивільних осіб, 16 з яких – діти.
10 березня російські окупанти завдали авіаудару по Харківському фізико-технічному Інституту, де розташована ядерна установка.
Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Чернігівщину та заблокований обласний центр.
Також рашисти обстріляли Красногорівку касетними снарядами.