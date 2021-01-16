На хімічному заводі у Калуші виникла масштабна пожежа (відео)

До ліквідації вогню були долучені понад 50 осіб та 16 одиниць техніки

Перевищень допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявили

У місті Калуш Івано-Франківської області 15 січня сталася пожежа на території підприємства з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції «Карпатнафтохім». Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали у п’ятницю о 14:40. Після прибуття вогнеборців на місце події з’сувалося, що відбулося факельне горіння піролізної печі (дихлоретан), на площі орієнтовно 45 квадратних метрів.

Загоряння локалізували о 15:30, а через шість хвилин пожежу було повністю погашено. До ліквідації вогню були долучені понад 50 осіб та 16 одиниць техніки. Про постраждалих не повідомляється.

За попередньою інформацією, перевищень допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин у повітрі на території та за межами підприємства не виявлено.

Нагадаємо, 14 січня. вночі на Оболоні горіли автомобілі.

До слова, 14 січня, сталася пожежа у 10-поверховому житловому будинку на вул. Лариси Руденко, 6, у Дарницькому районі столиці.

Як повідомлялося, у центрі Києва виникла пожежа у недіючій будівлі.