На Івано-Франківщині гримітимуть вибухи: влада повідомила причину

Влада Івано-Франківщини заспокоїла мешканців області

У понеділок, 14 листопада, в Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. Про це повідомила голова обласної адміністраці Світлана Онищук.

Вибухи пов’язані з навчаннями Збройних сил України.

«Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання», – заспокоїла Онищук мешканців області.

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Вона також закликала стежити за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямувати в укриття.

Нагадаємо, 19 жовтня під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники влучили по Бурштинській ТЕС на Прикарпатті. Жертв наслідок російської атаки немає.

Також 10 жовтня на Івано-Франківщині були зафіксовані удари по об‘єктах критичної інфраструктури.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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