Росіяни атакували прифронтову ТЕС

Сьогодні окупанти атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується

У ніч проти 16 лютого ворог атакував прифронтову ТЕС, але енергосистема залишається збалансованою. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як зазначається, сьогодні окупанти атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області. «Вранці ворог завдав удару по території ТЕС у прифронтовому регіоні. Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Як зазначається, дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві – 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

«Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», – вказали в Міненерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ДТЕК, остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася кілька днів тому - в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію. У ДТЕК повідомили, що в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також повідомлялося, російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.