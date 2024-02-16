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Росіяни атакували прифронтову ТЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували прифронтову ТЕС
Сьогодні окупанти атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області
фото ілюстративне

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується

У ніч проти 16 лютого ворог атакував прифронтову ТЕС, але енергосистема залишається збалансованою. Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 
Як зазначається,  сьогодні окупанти атакували одну з теплоелектростанцій у прифронтовій області. «Вранці ворог завдав удару по території ТЕС у прифронтовому регіоні. Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу», –  йдеться у повідомленні Міненерго.
Як зазначається, дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. 

Після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві –  13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

«Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються», –  вказали в Міненерго. 

За даними ДТЕК, остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася кілька днів тому - в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії. 

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 лютого внаслідок російського обстрілу одна з ТЕС в Україні припинила виробляти електроенергію. У ДТЕК повідомили, що в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також повідомлялося, російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.

Теги: ТЕС енергетика обстріл

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