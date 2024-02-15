Вибито вікна, пошкоджено дахи: фото наслідків обстрілу Запоріжжя

За попередніми даними, постраждали чотири людини

Сьогодні зранку, 15 лютого, Росія атакувала об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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«Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини. Також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі)», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, уранці 15 лютого під час масованої ракетної атаки російські загарбники влучили у Запоріжжі в об'єкт інфраструктури. Поранення отримала щонайменше одна людина.

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Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі під час російської ракетної атаки. Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

У Запоріжжі прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.